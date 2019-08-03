ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السفارة الروسية في لندن تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:41 م
السفارة الروسية في لندن تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
علقت السفارة الروسية في لندن على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا بسبب قضية تسمم سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وأشارت البعثة الدبلوماسية أن قرار واشنطن يثير العديد من الأسئلة، بالنظر إلى أن الجانب البريطاني لم يقدم نتائج التحقيق الرسمي.

وجاء في التقرير: "تم إجراء التحقيق بأقصى درجات الثقة من الجانب الروسي والمجتمع الدولي وممثلي وسائل الإعلام ، مما يدل على عدم رغبة السلطات البريطانية في الكشف عن الصورة الحقيقية لما حدث وغياب أي دليل يؤكد تورط روسيا في هذا الحادث".

وفرضت الإدارة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية قضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا العام الماضي ببريطانيا.

وبمقتضى العقوبات التي يفرضها المرسوم التنفيذي، يحظر على المؤسسات المالية الدولية تمديد القروض لروسيا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ