السفارة الروسية في لندن تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

علقت السفارة الروسية في لندن على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا بسبب قضية تسمم سيرغي سكريبال وابنته يوليا.





وأشارت البعثة الدبلوماسية أن قرار واشنطن يثير العديد من الأسئلة، بالنظر إلى أن الجانب البريطاني لم يقدم نتائج التحقيق الرسمي.





وجاء في التقرير: "تم إجراء التحقيق بأقصى درجات الثقة من الجانب الروسي والمجتمع الدولي وممثلي وسائل الإعلام ، مما يدل على عدم رغبة السلطات البريطانية في الكشف عن الصورة الحقيقية لما حدث وغياب أي دليل يؤكد تورط روسيا في هذا الحادث".





وفرضت الإدارة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية قضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا العام الماضي ببريطانيا.





وبمقتضى العقوبات التي يفرضها المرسوم التنفيذي، يحظر على المؤسسات المالية الدولية تمديد القروض لروسيا.