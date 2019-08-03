دوناروما وبياتيك على رأس تشكيل ميلان أمام مانشستر يونايتد
السبت 03/أغسطس/2019 - 05:36 م
عمر عبدالعزيز
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أعلن ماركو جيامباولو، المدير الفني لفريق آي سي ميلان الإيطالي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، على ملعب الآلفيه.
وجاء تشكيل الروسونيري على النحو التالي:
الخطة: (4-3-1-2)
"حراسة المرمى: دوناروما، خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - موساشيو - رودريجيز، الوسط الدفاعي والمحوري: بيليا - بوريني - هاكان، الأجنحة والهجوم: سوسو - بياتيك - كاستيليخو".
بينما يجلس على دكة البدلاء كلا من:
رينا ، أنطونيو دوناروما ، كونتي ، جابيا ، سترينيتش ، كرونيتش ، بونافينتورا ، أندريه سيلفا ، كاباني ، ميونيتش بريشيانيني ، كابوني ، مالديني.
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