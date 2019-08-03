في مثل هذا اليوم.. نيمار طعن برشلونة وخان ميسي وسواريز

في مثل هذا اليوم من سنة 2017 قام محامي البرازيلي نيمار يقوم بكسر عقد المهاجم المخضرم مع برشلونة مقابل 222 مليون يورو ليصبح لاعبا لباريس سان جيرمان.









وشهدت عملية رحيل نيمار عن برشلونة جدلاً كبيراً في هذه الفترة نظراً للطريقة المستفزة التي رحل بها اللاعب عن الكامب نو ليكون عداء كبير مع الجماهير.









وخان نيمار وقتها صحبته مع ميسي وسواريز وطعن برشلونة بعدما وافق على كسر عقده مع النادي للانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2017.