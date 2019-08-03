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شرطة تايلاند تربط تفجيرات بانكوك بانفصاليين إسلاميين

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:37 م
شرطة تايلاند تربط تفجيرات بانكوك بانفصاليين إسلاميين
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وكالات
 
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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن قائد شرطة تايلاند ألقى باللوم في تفجيرات منسقة وقعت أمس الجمعة في بانكوك على انفصاليين إسلاميين جنوب البلاد.

وقال قائد الشرطة، شاكتيب شايغيندا إن تفجيرات أمس الجمعة لها صلة بهجمات مماثلة وقعت في أغسطس (آب) 2016.

ونقلت صحيفة"بانكوك بوست"عن قائد الشرطة قوله"على الرغم من أنها كانت نفس المجموعة، فإن تلك المرة استخدمت أعضاء لم يكن لديهم أي سجلات إجرامية لتنفيذ الهجمات في بانكوك".

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة التايلاندية أمس الجمعة، في عدة انفجارات صغيرة استهدفت مراكز تسوق ومؤسسات حكومية.

وتزامنت التفجيرات مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو لكن لم تحدث التفجيرات بالقرب من الوزير.

وأدان رئيس الوزراء، برايوت تشان-او-تشا الهجمات، داعيا التايلانديين لتوحيد صفوفهم والبقاء متيقظين.

وتشهد الأقاليم الثلاثة التي تقطنها أغلبية إسلامية جنوب تايلاند زيادة في نشاط المتمردين منذ 2004 وقُتل حوالي سبعة آلاف شخص في أعمال عنف ذات صلة.
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