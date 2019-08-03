ريال مدريد يتحدي برشلونة ويقدم عرضا مجنونا لضم نيمار

دخل نادي ريال مدريد على خط المفاوضات مع برشلونة على التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2019/2020.





وقالت شبكة "سكاي سبورت" أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يريد ضم نيمار بل هناك أيضاً ريال مدريد الذي دخل على خط الصفقة ويريد إدخال بعض اللاعبين ضمنها ولكن العملية لا تزال صعبة.





وأوضحت الشبكة البريطانية أن نيمار يريد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان على الرغم من محاولات الإبقاء عليه، في نفس الوقت الذي يفكر فيه بيريز بضم البرازيلي مقابل وضع لاعبين ضمن الصفقة مثل لوكا مودريتش.





وأكدت الشبكة أن العميلة لا تزال صعبة جداً خاصةً أن العديد من اللاعبين الذين حددهم ريال مدريد ليتم وضعهم في التفاوض لا يريدون الانتقال إلى باريس سان جيرمان.





وأشارت "سكاي سبورت" إلى أن في الواقع ستحدد باريس سان جيرمان موعدًا نهائيًا لبيع نيمار، ووفقًا لخطط الباريسيين فأن يجب أن تتم بحلول 10 أغسطس وهو تاريخ بدء الدوري الفرنسي.