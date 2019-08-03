ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحباط محاولة تهريب 300 دعامة أسنان بـ500 ألف جنيه بمطار القاهرة

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:30 م
إحباط محاولة تهريب 300 دعامة أسنان بـ500 ألف جنيه بمطار القاهرة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم السبت، إنه تم الاشتباه فى أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 300 دعامة خاصة بزراعة الأسنان، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى.

Advertisements
المزيد عن: مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك مستلزمات طب وجراحة الأسنان جمارك مطار القاهرة إحباط محاولة تهريب 300 دعامة أسنان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ