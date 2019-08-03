برشلونة يحدد موعد إجراء الفحص الطبي على الصفقة الجديدة
السبت 03/أغسطس/2019 - 05:26 م
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد خضوع جونيور فيربو الوافد الجديد لبرشلونة للفحص الطبي بعد إنهاء الصفقة بشكل رسمي في الساعات الماضية.
وكان مسئولو برشلونة قد نجحوا في التوصل لاتفاق رسمي مع ريال بيتيس للتعاقد مع جونيور فيربو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات مكثفة.
واكدت التقارير على أن فيربو سيصل خلال الساعات القادمة بحد أقصي يوم غد الأحد إلى مدينة برشلونة للخضوع للفحص الطبي تمهيداً لإعلان الصفقة.
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