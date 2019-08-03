عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري بين الأهلى والزمالك

حدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة السوبر المصري بين النادى الأهلى ونادى الزمالك للموسم الماضي.

وحدد رئيس لجنة المسابقات موعد 18 سبتمبر لإقامة مباراة السوبر المصري بين بطل الدورى وبطل كأس مصر عن الموسم المنقضي.

ومن الممكن أن يقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولى خاصة بعد الشكل الذى ظهر عليه الملعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي.





ويذكر أن النادى الأهلى قد توج بلقب الدورى المصري عن الموسم السابق وتوج نادى الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على نادى سموحة بركلات الترجيح.