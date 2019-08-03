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المركز القومي للسينما يعلن عن افيش الدورة الرابعة لملتقي رؤية لسينما الشباب

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:16 م
المركز القومي للسينما يعلن عن افيش الدورة الرابعة لملتقي رؤية لسينما الشباب
المركز القومي للسينما
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الفجر الفني
 
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أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما عن أفيش الدورة الرابعة لملتقي رؤية لسينما ا الشباب والمقرر إقامتها في الفترة من ٣ إلى ٨ سبتمبر المقبل.

من جانبة اعلن الدكتور خالد عبد الجليل أن حفلي الإفتتاح والختام للملتقي سوف تقام فعالياتها بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية وانه ولأول مرة يقام الملتقي بمشاركة دول عربية و بالتعاون مع الاتحاد العام للفنانين العرب ونقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب "مسعد فوده".

ويقوم المركز القومي للسينما حاليآ باستقبال الافلام للمشاركة في الدورة الرابعة حتي  15 اغسطس القادم .


كما تقام علي هامش فعاليات الملتقي محاضرات فنية، للتصوير يقوم بها الدكتور "محسن أحمد" و كيفية الحصول على منح للمخرجة "هالة جلال" وفي الإخرج للدكتور " احمد سمير فرج" و لتسويق المهرجانات للمخرجة  نيفين شلبي وسينما الموبايل "لمحمد كرارة" .

وسوف يضم الملتقي بجانب مسابقات السينما المستقلة أقسام السينما بالجامعات المصرية المختلفة. 

يذكر أن الملتقي سيقام تحت إشراف عام لمدير التصوير الكبير د/سمير فرج وإدارة الأستاذة صفاء مراد.

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