المركز القومي للسينما يعلن عن افيش الدورة الرابعة لملتقي رؤية لسينما الشباب

أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما عن أفيش الدورة الرابعة لملتقي رؤية لسينما ا الشباب والمقرر إقامتها في الفترة من ٣ إلى ٨ سبتمبر المقبل.





من جانبة اعلن الدكتور خالد عبد الجليل أن حفلي الإفتتاح والختام للملتقي سوف تقام فعالياتها بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية وانه ولأول مرة يقام الملتقي بمشاركة دول عربية و بالتعاون مع الاتحاد العام للفنانين العرب ونقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب "مسعد فوده".





ويقوم المركز القومي للسينما حاليآ باستقبال الافلام للمشاركة في الدورة الرابعة حتي 15 اغسطس القادم .









كما تقام علي هامش فعاليات الملتقي محاضرات فنية، للتصوير يقوم بها الدكتور "محسن أحمد" و كيفية الحصول على منح للمخرجة "هالة جلال" وفي الإخرج للدكتور " احمد سمير فرج" و لتسويق المهرجانات للمخرجة نيفين شلبي وسينما الموبايل "لمحمد كرارة" .





وسوف يضم الملتقي بجانب مسابقات السينما المستقلة أقسام السينما بالجامعات المصرية المختلفة.





يذكر أن الملتقي سيقام تحت إشراف عام لمدير التصوير الكبير د/سمير فرج وإدارة الأستاذة صفاء مراد.



