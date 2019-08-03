المركز القومي للسينما يعلن عن افيش الدورة الرابعة لملتقي رؤية لسينما الشباب
السبت 03/أغسطس/2019 - 04:16 م
الفجر الفني
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أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما عن أفيش الدورة الرابعة لملتقي رؤية لسينما ا الشباب والمقرر إقامتها في الفترة من ٣ إلى ٨ سبتمبر المقبل.
من جانبة اعلن الدكتور خالد عبد الجليل أن حفلي الإفتتاح والختام للملتقي سوف تقام فعالياتها بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية وانه ولأول مرة يقام الملتقي بمشاركة دول عربية و بالتعاون مع الاتحاد العام للفنانين العرب ونقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب "مسعد فوده".
ويقوم المركز القومي للسينما حاليآ باستقبال الافلام للمشاركة في الدورة الرابعة حتي 15 اغسطس القادم .
كما تقام علي هامش فعاليات الملتقي محاضرات فنية، للتصوير يقوم بها الدكتور "محسن أحمد" و كيفية الحصول على منح للمخرجة "هالة جلال" وفي الإخرج للدكتور " احمد سمير فرج" و لتسويق المهرجانات للمخرجة نيفين شلبي وسينما الموبايل "لمحمد كرارة" .
وسوف يضم الملتقي بجانب مسابقات السينما المستقلة أقسام السينما بالجامعات المصرية المختلفة.
يذكر أن الملتقي سيقام تحت إشراف عام لمدير التصوير الكبير د/سمير فرج وإدارة الأستاذة صفاء مراد.
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