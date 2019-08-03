عبر هذا الرابط.. تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019





تستعد وزارة التعليم العالي لإعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2019، وهذا بعد انتهاء الطلاب والطالبات غدا الأحد من تسجيل الرغبات حيث استمر تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل رغبات الطلاب في مكاتب التنسيق وعبر رابط الحكومة المصرية، 5 أيام من الأربعاء الماضي وحتى الأحد المقبل.





الفجر الإلكترونية لنشر رابط بوابة الحكومة المصرية لقرائها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمعرفة الكلية التي سيكملون من خلالها مسيرتهم العلمية، ومن هنا يمكن تسجيل الرغبات كما تستعد بوابةالإلكترونية لنشر رابط بوابة الحكومة المصرية لقرائها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمعرفة الكلية التي سيكملون من خلالها مسيرتهم العلمية، ومن هنا يمكن تسجيل الرغبات عبر هذا الرابط





عبر هذا الرابط.. تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019





وانطلق تنسيق المرحلة الثانية، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء 31 يوليو الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.



