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عبر هذا الرابط.. تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:43 م
عبر هذا الرابط.. تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019
تنسيق المرحلة الثانية 2019
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عبر هذا الرابط.. تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

تستعد وزارة التعليم العالي لإعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2019، وهذا بعد انتهاء الطلاب والطالبات غدا الأحد من تسجيل الرغبات حيث استمر تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل رغبات الطلاب في مكاتب التنسيق وعبر رابط الحكومة المصرية، 5 أيام من الأربعاء الماضي وحتى الأحد المقبل.

كما تستعد بوابة الفجر الإلكترونية لنشر رابط بوابة الحكومة المصرية لقرائها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمعرفة الكلية التي سيكملون من خلالها مسيرتهم العلمية، ومن هنا يمكن تسجيل الرغبات عبر هذا الرابط .

عبر هذا الرابط.. تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

وانطلق تنسيق المرحلة الثانية، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء 31 يوليو الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.

وينتهي تنسيق المرحلة الثانية 2019، الأحد المقبل، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق والحدود الدنيا منتصف الأسبوع المقبل ، وفتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب.

بشرة سارة لطلاب المرحلة الثالثة 2019

من المنتظر أن توجد أماكن بنظام الانتساب بكليات الحقوق ودار العلوم بجامعات الأقاليم لطلاب الشعبية الأدبية، مع توافر أماكن لطلاب الشعبة العلمية بالحقوق والسياحة والفنادق بنفس المرحلة للحاصلين على 60% مع توقعات بأن يكون الحد الأدني طفيفًا عن هذه النسبة.

وإليكم رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات، ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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