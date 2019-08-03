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المستثمرون "السعوديين" ضخو استثمارات بقيمة 7.4 مليار جنيه بالبورصة خلال الربع الاول من 2019

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:17 م
المستثمرون السعوديين ضخو استثمارات بقيمة 7.4 مليار جنيه بالبورصة خلال الربع الاول من 2019
جرس التداول بالبورصة المصرية
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الفجر الاقتصادي
 
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 أظهرت تقارير اقتصادية أن  إجمالى حجم استثمارات السعوديين بالبورصة المصرية بلغت 1.7 مليار ريال بما يعادل 7.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2019.

 

وأضافت تقرير نقلً عن إدارة البورصة المصرية، أن استثمارات السعوديين بالبورصة المصرية شكلت نسبة  4.5%  من إجمالي تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال ذات الفترة.

 

وتصدرت أسهم قطاعى العقارات و الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الاكثر استثماراً بالنسبة للمستثمرون السعوديين ، وذلك بنحو 316 مليون ريال و294 مليون ريال على  الترتيب.

 

وبلغ عدد الشركات السعودية المستثمرة في البورصة المصرية نحو 32 شركة،  بينما بلغ عدد الافراد 266 فرداً .

 

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