المستثمرون "السعوديين" ضخو استثمارات بقيمة 7.4 مليار جنيه بالبورصة خلال الربع الاول من 2019
السبت 03/أغسطس/2019 - 04:17 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
وأضافت تقرير نقلً عن إدارة البورصة المصرية، أن استثمارات السعوديين بالبورصة
المصرية شكلت نسبة 4.5% من إجمالي تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير
المقيدة خلال ذات الفترة.
وتصدرت أسهم قطاعى العقارات و الخدمات المالية غير المصرفية قائمة
القطاعات الاكثر استثماراً بالنسبة للمستثمرون السعوديين ، وذلك بنحو 316 مليون ريال و294
مليون ريال على الترتيب.
وبلغ عدد الشركات السعودية المستثمرة في البورصة المصرية نحو 32 شركة،
بينما بلغ عدد الافراد 266 فرداً .
Advertisements
- "الرقابة المالية": 105 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة في الربع الأول
- "الاستثمار": تأسيس أكثر من 1000 شركة خلال يونيو الماضي.. توفر 5 آلاف فرصة عمل
- البورصة تربح 76.4 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2017
- مؤشر البورصة يصعد 8.1 % خلال 3 أشهر
- ارتفاع استثمارات السعوديين في سوق دبي بنسبة 9 % خلال الربع الأول من 2019
- غابت الطروحات الحكومية عن البورصة وأشرقت طروحات الشركات الخاصة
- ارتفاع عدد المستثمرات في سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.4% بنهاية الربع الثاني من 2019
- 1.7 مليار ريـال استثمارات السعوديين في البورصة المصرية