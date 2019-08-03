المستثمرون "السعوديين" ضخو استثمارات بقيمة 7.4 مليار جنيه بالبورصة خلال الربع الاول من 2019

أظهرت تقارير اقتصادية أن إجمالى حجم استثمارات السعوديين بالبورصة المصرية بلغت 1.7 مليار ريال بما يعادل 7.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2019.

وأضافت تقرير نقلً عن إدارة البورصة المصرية، أن استثمارات السعوديين بالبورصة المصرية شكلت نسبة 4.5% من إجمالي تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال ذات الفترة.

وتصدرت أسهم قطاعى العقارات و الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الاكثر استثماراً بالنسبة للمستثمرون السعوديين ، وذلك بنحو 316 مليون ريال و294 مليون ريال على الترتيب.

وبلغ عدد الشركات السعودية المستثمرة في البورصة المصرية نحو 32 شركة، بينما بلغ عدد الافراد 266 فرداً .