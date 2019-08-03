محافظ بني سويف يعتمد خطة استعدادات القطاعات الخدمية لعيد الأضحى

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اعتمد محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1440هــ 2019، والتي تضمنت خطط عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال العيد بشأن تأمين المرافق والخدمات الحيوية وتوفير الأجواء والتيسيرات المطلوبة والواجب توافرها للمواطنين في هذه المناسبة السعيدة.



وتضمنت خطة الاستعدادات لعيد الأضحى في قطاع الصحة تكثيف حملات المرور على المحلات والشوادر ومصانع إنتاج اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم واحتفاظها بخواصها الطبيعية وأخذ عينات لإرسالها للمعامل، وتنظيم حملات بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية وكذا الشهادات الصحية للعاملين بتلك المنشأت،مع تشديد الرقابة على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أية مخالفات،وتشديد الرقابة الصحية على سيارات نقل اللحوم البلدية والأحشاء من المجازر إلى محلات الجزارة للتأكد من صلاحيتها.



وتضمنت خطة الصحة أيضا التأكيد على توافر جميع أدوية الطوارئ بمخازن المديرية والمستشفيات والإدارات،وتوافر أملاح:المياه والجلوكوز والرينجرز، وأدوية الأمراض المزمنة من الضغط والسكر وكافة المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال بلاغات الأمراض المعدية،وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته وتوفير عدد من الأسرة الداخلية بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتشديد علي مناوبات الأطباء وأطقم التمريض مع وقف جميع الأجازات والراحات خلال العيد،علاوة على مراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث وأماكن التجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة، والتنسيق مع المستشفى الجامعي لإحالة الحالات التي بحاجة لتخصصات غير موجودة بمستشفيات التابعة لوزارة الصحة



واستعد مرفق إسعاف بني سويف بخطة محكمة لاستقبال العيد تضمنت تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد ومنع الأجازات والأذونات،ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، وإلزام جميع المشرفين بالتواجد في أماكنهم والربط اللاسلكي الداخلي مع طوارئ مديرية الصحة والنجدة والحماية المدنية والمرور وتجهيز سيارات الإسعاف وتزويدها بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات وتوزيعها لتغطية كافة مراكز ومناطق المحافظة باجمالي 69 سيارة إسعاف موزعة بواقع:30 سيارة إسعاف لمركز ومدينة بني سويف،و 5 سيارات بدائرة مركزومدينة الواسطى،و7 سيارات لمركز ناصر،و7سيارات لمركز إهناسيا، و8 سيارات لمركز ببا، و6 سيارات لمركز سمسطا، و6 سيارات لمركز الفشن، فضلًا عن إمكانية الاستعانة بسيارات إسعاف من محافظات (القاهرة، الجيزة، الفيوم،المنيا) عند الضرورة.



وفي قطاع التموين تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وآخرى فرعية بالإدارات،مع تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق، ووقف الاجازات للمفتشين والمخابز ومتابعة العمل بالمطاحن خلال أيام العيد،فيماتم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من جميع اللحوم بأنواعها ليتم عرضها وبيعها للمواطنين بجميع فروع الشركة،وكذلك جميع أنواع السلع الغذائية واحتياجات المحافظة من اللحوم المجمدة التي سيتم بيعها من منافذ البيع بالشركة للمواطنين وعمل شوادر أمام فرع المصرية بشارع صلاح سالم وكذلك أمام هايبري الواسطى واهناسيا.



كما تم إقامة شادر" أضحى مبارك" لبيع اللحوم بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس الحالي،علاوة على شوادر مماثلة بباقي مراكز المدن، وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة لبيع اللحوم بأسعار تتراوح من 90 إلى 100 جنيه للكيلو، وتوفير اللحوم والكبدة بمنافذ أمان بسعر 40 جنيه للكبدة و61 جنيه للحوم المفرومة، علاوة على توافر السلع بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية بكل من ( شريف باشا، جمعية ربات البيوت بمدينة بني سويف، والجمعيات الاستهلاكية بالفشن وببا والواسطى، والمنافذ المتنقلة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبالغ عددها 20 سيارة، ومنفذين للشركة المصرية لتجارة الجملة و4 منافذ متحركة لشباب الخريجين تابعة للمنافذ التسويقية لوزارة التموين محملة باللحوم والدواجن



وفي مجال المواد البترولية سيتم متابعة عمل محطات الوقود لضمان عدم حدوث اختناقات خلال العيد، والمرور على محطات تعبئئة البوتاجاز مع الإشراف على عملية التوزيع بواسطة مفتشي التموين ومراقبة الموزعين وشباب الخريجين، وكذا متابعة وصول الكميات الواردة من البنزين والسولار والإشراف على توزيعها بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، مع مراقبة الحالة التموينية بشكل عام والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة من السلع لمتابعة تطبيق منظومة توزيع الخبز الكروت الذكية وتوفير كافة السلع بأنواعها للمواطنين خلال أيام العيد



كما يقوم الطب البيطري بتدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للقيام بالكشف علي المذبوحات مع فتح جميع المجازر طوال أيام الأسبوع لاستقبال المذبوحات والتفتيش علي محلات اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والأسماك واللحوم وثلاجات حفظ اللحوم فضلا عن توجيه حملات مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة، على محلات بيع اللحوم والأسواق للتأكد من صلاحية المعروض منها للاستهلاك الآدمي،علاوة على إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية والمراكز الإدارية التابعة لها لتلقى أية شكاوي على أرقام ( 2322128 2367351 2367352).



وفي قطاع الزراعة تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المختصين بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية خلال أجازة عيد الأضحى، بينما تقوم مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأوقاف والوحدات المحلية لتجهيز مراكز الشباب التي تم اعتمادها لأداء صلاة العيد وهى (7 مراكز بالواسطى، و12 بمركز ناصر، 13 مركز في ببا، و12 بمركز ومدينة بني سويف، 8 مراكز بالفشن، و6 مراكز باهناسيا، و4 مراكز شباب بمركز سمسطا)، مع فتح جميع مراكز الشباب بدائرة المحافظة خلال أجازة العيد لممارسة الأنشطة مع تواجد المناوبات بها لمتابعة سير العمل بها.



فيما تقوم إدارة المرور بتنظيم خدمات علي الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن والطرق الزراعية والصحراوية وأماكن تجمعات المواطنين في المرافق والمنتزهات ومتابعة حركة السيارات والنقل جماعي لنقل المواطنين وضبط حركة المرور في الشوارع والتصدي للمخالفات المرورية ومنع المواقف العشوائية والانتظار المخالف والسير عكس الاتجاه،فيما تكثف إدارة المرافق حملاتها علي الشوارع والميادين وتعيين خدمات ثابتة علي الحدائق وكورنيش النيل وحديقة الحيوانات ومواجهة إشغالات الطرق من الباعة الجائلين



وتستعد إدارات الحماية المدنية والمسطحات المائية للتعامل مع أية بلاغات من خلال تجهيز كافة سيارات الإطفاء وجميع نقاط الإطفاء للاستعانة بها عند الضرورة،مع تكليف ضباط المفرقعات للمرور على المنشآت الهامة والحيوية والمتنزهات والحدائق العامة وتعيين أفراد الإطفاء والمفرقعات واستعداد لنشات الإنقاذ النهري لتأمين المسطح المائي وكذا تأمين ساحات الصلاة.



وفي حين تقوم الإدارة العامة للبيئة وبالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والقوى العاملة وشرطة المرافق والبيئة بتكثيف أعمال المرورعلى الأماكن التي تشهد إقبالًا كثيرا من المواطنين خلال أيام العيد مثل الحدائق والمتنزهات العامة والكافيهات والمطاعم والبواخر والمراكب الشراعية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات البيئة والصحية،وعمل محاضر للمنشآت غير الملتزمة بقانون البيئة والصحة المهنية وإرساله إلى شرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين



وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يتم العمل في كافة المحطات والشبكات ومراكز الصيانة بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة ومتابعة التشغيل وتشغيل غرفة عمليات محلية مرتبطة بالخط الساخن للتعامل مع أية شكاوى عن انقطاع المياه وسرعة إصلاحها، وذلك على الأرقام التالية (125) ومحمول (01276278215 01276279712)، وتخصيص عدد من السيارات للإمداد بمياه الشرب للدفع بها في حالات الاحتياج أو إصلاح الكسور،وذلك تحت تصرف نوبتجي الشركة بخلاف سيارة مياه لكل فرع، وعدد عربة ( نافوري شفط كسح) بكل فرع لدفعها في حالات الإنسداد،وذلك بخلاف عربة دوبل كابينة على مدار اليوم للمتابعة والمرور على مواقع الشركة، مع تواجد رؤساء الأفرع بمقر فروع الشركة رئاستهم خلال أيام العيد بالكامل لحل أية مشاكل بالفرع " إن وجدت".



وتقوم مديرية التضامن ومن خلال جمعية الهلال الاحمر بتقديم بعض الهدايا العينية على المرضى ببعض المستشفيات، بينما تقوم جمعية المؤسسات بمنح عيديات للأطفال اليتامى واستقبال المتبرعين والمتطوعين لمشاركة أطفال المؤسسة فرحتهم بالعيد وتوزيع الهدايا ومصاحبتهم في الخروج للحدائق والمنتنزهات، في حين تقوم مشروعات النظافة بالمحافظة بتكثيف حملات نظافة على المنتزهات والميادين العامة والشوارع ورفع القمامة والمخلفات بصفة مستمرة خلال أيام العيد.



وخصصت مديرية الأوقاف 137 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة،حيث يتم تجهيز وفرش هذه الساحات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية مع تجهيز الخطباء (أساسي واحتاطي) لكل ساحة من ساحات الصلاة، بالإضافة إلى توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة،منها 2 بمدينة بني سويف(مسجدعمر بن عبد العزبز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل)و6 ساحات بعواصم المدن الستة الأخرى،لشرح خطبة العيد ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة،وذلك في إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية في مجال تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة،وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة ببعض المساجد الرئيسية بواسطة مترجمى لغة الإشارة، والتي يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، وذلك أسوة بما تم سابقا في خطبة عيد الفطر المبارك.