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"إيلون ماسك" يعد بافتتاح شركة لأنتاج انظمة نقل فائق السرعة بالصين

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:01 م
إيلون ماسك يعد بافتتاح شركة لأنتاج انظمة نقل فائق السرعة بالصين
رجل الاعمال ايلون ماسك
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 وهو إيلون ماسك رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية، ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، والمدير التنفيذي لشركة تيسلا موتورز لصناعة السيارات الكهربية ومديرها التنفيذي.


وقال أحد متابعي "ماسك" على تويتر إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات سيحضر مؤتمر الذكاء الصناعي العالمي لعام 2019 الذي يعقد في شنغهاي الصينية هذا الشهر."


ورد ماسك قائلا ”سندشن أيضا بورينج كومباني تشاينا خلال الزيارة“.

 

وأسس ماسك ”ذا بورينج كومباني“ لحفر انفاق خاصة بأنظمة نقل فائقة السرعة تحت الأرض ويقول إنها ستكون أسرع من القطارات فائقة السرعة المتاحة حاليا وتعتمد على الدفع الكهرومغناطيسي.

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