"إيلون ماسك" يعد بافتتاح شركة لأنتاج انظمة نقل فائق السرعة بالصين
السبت 03/أغسطس/2019 - 04:01 م
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وقال أحد متابعي "ماسك" على تويتر إن الرئيس التنفيذي لشركة
تسلا للسيارات سيحضر مؤتمر الذكاء الصناعي العالمي لعام 2019 الذي يعقد في شنغهاي
الصينية هذا الشهر."
ورد ماسك قائلا ”سندشن أيضا بورينج كومباني تشاينا خلال الزيارة“.
وأسس ماسك ”ذا بورينج كومباني“ لحفر انفاق خاصة بأنظمة نقل فائقة
السرعة تحت الأرض ويقول إنها ستكون أسرع من القطارات فائقة السرعة المتاحة حاليا
وتعتمد على الدفع الكهرومغناطيسي.
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