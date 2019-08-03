محافظ الفيوم يتفقد موقع خط مياه الشرب الجديد قصر الباسل/الغرق



وأصدر المحافظ توجيهات مشددة بزيادة عدد العمالة القائمة بالعمل حتي يمكن إنجاز توصيل مياه الشرب في أسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين والقضاء على مشكلة ضعف ضخ المياه بقصر الباسل والغرق والعزب المحيطة بهما.



والتقى محافظ الفيوم بالمهندسين المشرفين على المشروع وشدد علي سرعة الإنجاز لتشغيل الخط في أقرب وقت وتشغيل محطتي مياه الشرب أدم غارب الأولي والثانية، كما أصدر توجيهات إلي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمتابعة المستمرة خلال تنفيذ المشروع حتى استلامه وتشغيله كما أصدر توجيهات لرئيس مركز ومدينة إطسا بتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع.



يذكر أن الخط الجديد يخدم قريتي قصر الباسل والغرق والعزب المحيطة بها بطول 12،5 كيلو متر بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنية.



وأشار محافظ الفيوم أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات الخدمية التنموية التي تنفذ علي أرض المحافظة، مشيرًا الي أن الدولة لاتدخر جهدًا لخدمة المواطن في القطاعات المختلفة ورفع مستوي الخدمات المقدمة.



قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بزيارة مفاجئة لموقع خط مياه الشرب الجديد بقصر الباسل الغرق.حيث تفقد محافظ الفيوم مراحل التنفيذ علي أرض الواقع لتركيب الخط الجديد بقطر 900مم800مم علي عمق 2،5 متر عمق.