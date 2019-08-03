السفارة الصينية تحتفل بتأسيس جيش التحرير الشعبي

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نظمت السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية حفل إستقبال في فندق كروان بلازا للإحتفال بالذكرى الـ 92 عل إنشاء جيش التحرير الشعبي الصيني.



وحضر الحفل السفير الصيني تشن وى تشينغ والملحق العسكري الصيني لين لى، ووفد الحكومة السعودية على مستوى عال، الملحقين العسكريين في السفارات، وكذلك الإعلاميين وقادة المجتمع.



قام جيش التحرير الشعبي الصيني بمسيرة طويلة منذ نشأته خلال الانتفاضة المسلحة التي اندلعت في نانتشانغ في 1 أغسطس 1927، وكان يحتوي على 20 ألف جندي فقط.



بعد مرور تسعين عامًا، أصبح جيش التحرير الشعبي الصيني هو الآن أكبر قوة عسكرية في العالم.

