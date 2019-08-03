برلماني: خطة تحويل المدارس الفنية للعسكرية يساهم في تعلم الطالب للانضباط

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن خطة وزارة التعليم لتحويل المدارس الفنية بنين إلى مدارس عسكرية تدريجيًا يساهم في تعلم الطالب الانضباط سواء تجاه نفسه وتجاه المجتمع، ما يؤدي بالتأكيد إلى رفع المستوى الدراسي، والقضاء على سلوكيات سلبية كثيرة موجودة بين طلاب التعليم الفنى، إضافة إلى التدريب البدني المستمر لبناء جسم سليم.



