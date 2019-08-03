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زامبيا توقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مخاطر الدين العام

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:50 م
زامبيا توقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مخاطر الدين العام
مقر صندوق النقد الدولى
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رويترز
 
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توقع صندوق النقد الدولي في بيان صادر، أمس الجمعة، هبوط معدل النمو الاقتصادي في زامبيا إلى2% مقارنة بنسبة 3.7 % العام الماضي مما يعكس تراجعا في انشطة التعدين.

 

وتعاني زامبيا من ارتفاع الدين وانكماش احتياطيات النقد الاجنبي، وقد أرجأ الصندوق بالفعل صرف قروض بقيمة 2.6 مليار دولار لقطاعات الطاقة والزارعة والصحة في البلاد.

 

وقال الصندوق في بيانه صدر”يخيم الجفاف ومخاطر الدين المتزايدة على الأفق“.


وكانت مارجريت مواناكاتوي وزيرة المالية قالت في وقتًا سابق،"إن الدين الخارجي لزامبيا ارتفع إلى 10.178 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام من 10.05 مليار في نهاية 2018."

 

وذكر الصندوق، ”ارتفع الدين العام وخدمة الدين سريعا بسبب الاعتماد الكبير على ديون غير ميسرة لتمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية في حين يعرض تخلف النمو زامبيا لخطر كبير بسبب ضغط الدين الخارجي و(الدين ) العام“.

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المزيد عن: صندوق النقد الدولى ديون زامبيا الاقتصاد الافريقي اقتصاد زامبيا
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