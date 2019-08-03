نشرة حوادث "الفجر": استمرار حبس فتاة العياط.. والتحقيق مع "أحمد حسن" وزوجته
السبت 03/أغسطس/2019 - 03:50 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.
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تجديد حبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب بالمرج في "تمويل الإرهاب"
حكاية "الشرف والدماء".. استمرار حبس "فتاة العياط" وانهيارها من البكاء
بعد إثبات عذريتها".. محامية "فتاة العياط": لا مبررات للحبس الاحتياطي
تأجيل دعوى منع ظهور رئيس الزمالك في وسائل الإعلام لـ7 سبتمبر
تأجيل دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات لـ4 نوفمبر
تأجيل محاكمة 213 متهمًا بـ"أنصار بيت المقدس" للغد
النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام "أحمد حسن" وزوجته لاستغلال طفلتهما على "اليوتيوب"
مبلغ مالي" يتسبب في مقتل شاب على أيدى خالته بالعياط
النائب العام يحيل المتهمين بحرق 1600 قضية بغرفة حفظ قضايا محكمة الصف للمحاكمة
"ابن العم" كلمة السر في مقتل بقال ورمي جثته في حظيرة مواشي
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