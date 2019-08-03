نشرة حوادث "الفجر": استمرار حبس فتاة العياط.. والتحقيق مع "أحمد حسن" وزوجته

شهد الشارع المصري اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.