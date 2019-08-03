رغم مرضها.. مسنة أقصرية أصرت على السفر للحج لتفوز بدفنها بالقرب من المصطفى

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الوفاة في مكة، شرف عظيم، يشتاق الكثيرون للفوز به، والدفن بالأراضي المقدسة، بالقرب من قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تصديقًا لقوله " مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا".



ورغم مرضها الشديد، في أيامها الأخيرة، أصرت مسنة أقصرية من مدينة أرمنت، جنوبي غرب المحافظة، على السفر للحج، لتلاقي ربها عقب أدائها صلاة الفجر بأحد مساجد مكة المكرمة.



وفازت الحاجة سعاد محمد حسين نصر الصغير، والتي تبلغ من العمر 73 عامًا، من نجع الخطبة، بقرعة الحج لهذا العام، بعد تقدمها بالجمعية الخيرية الاسلامية بأرمنت الحيط، التابعة لإدارة أرمنت الوابورات، وكان برفقتها نجلها أحمد محمد طايع، والذي يعمل بمصنع الألومنيوم بمركز نجع حمادي، شمال المحافظة.



وقال أحد أقارب المتوفية، أنها كانت تعاني من أمراض الشيخوخة، واشتدت عليها آلام المرض خلال الشهر الماضي، مما جعل نجلها يتراجع عن قرار السفر للحج، ولكنها أصرت على ذلك رغم مرضها الشديد.



وأوضح قريب المغفور لها، أنها عقب قيامها بأداء صلاة الفجر، في أحد مساجد مكة المكرمة، ذهبت روحها إلى بارئها، حيث تبين بالكشف المبدئي على جثمانها أن الوفاة طبيعية.



وأضاف، أنه تم تشييع جثمانها، ودفنها بالأراضي المقدسة، بحضور محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، رئيس البعثة التابعة لها المغفور لها، بالإضافة إلى عدد من حجاج محافظة الأقصر ومصريين.

