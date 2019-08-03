السعودية: يجب إتخاذ كل التدابير لحماية أطفال اليمن

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شددت المملكة العربية السعودية، على إتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأطفال في النراع المسلح في اليمن.



واشارت إلى إنه تم بناء وحدة حماية للأطفال بداخل قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، تماشيًا مع إتفاق الأمم المتحدة.



وقد أعلنت المملكة موقفها، يوم الجمعة، من قِبل الممثل الدائم لها لدى الأمم المتحدة، السفير "عبدلله المعلمي"، خلال مناقشة طويلة دامت ليومًا كاملًا، بشأن الأطفال والنزاع المسلح في مجلس الأمن.



وقال أحد الأمثلة القتل المتعمد للأطفال وتشويههم، وهو الإنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تقوم قوات الأمن الخاصة بهم باحتجاز وتعذيب الأطفال في مخيمات وحشية، واستخدامهم كدروع بشرية".



وذكر مثالًا آخر بشأن إيران، والتي تسلح وذكر مثالًا آخر بشأن إيران، والتي تدعم المليشيات الطائفية في سوريا، متضمنة حزب الله، الذي يعد الأطفال في المسيرات العسكرية، ويجعلهم يهتفون بالشعارات، ويحملون السلاح. بالإضافة إلى ميليشا الحوثي في اليمن.



ونوه على جهود التحالف العربي في اليمن حيث قلل عدد الخسائر في الأطفال، وأضاف: "أن البيانات المذكورة في تقرير الأمين العام "أنطونيو غوتيريس" ذات الصلة بقوات التحالف، مبالغ فيها، وأخذت من المناطق التي تسيطر عليه قوات الحوثي.



وأشار إلى أن مراقبين الأمم المتحدة قادرين على التأكد من هذه الإحصائيات، قائلًا: "في غياب المعلومات، كل هذه الأرقام ما هي إلا تخمين".



على النقيض من ذلك، قام أعضاء الائتلاف بدراسة الأرقام المتعلقة بضحايا الأطفال عن كثب واتخذوا خطوات لمقاضاة الجناة، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات اليمنية.



