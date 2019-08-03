من مكافحة الفساد إلى الانتصار للمرأة.. محمد بن سلمان عراب الإنجازات بالسعودية

لم تتوقف انجازات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عند المساهمة في محاربة الفكر المتطرّف والإرهاب، بل صدر في عهده العديد من القرارات الداعمة للمرأة، حتى أصبح للنساء في السعوديات دور فعال في المجتمع، وباتت المرأة تحصل على حقوقها مثل الرجل.





ومنذ تعيين الأمير محمد وليا للعهد، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سلسلة قرارات لصالح المرأة، كما تشهد المملكة العربية السعودية حملة إصلاحات قانونية وتغيرات ثقافية هي الأكبر في تاريخها المعاصر.





وترصد "الفجر "، خلال السطور التالية، أبرز قرارات وإنجازات، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.





تحسين أوضاع المرأة السعودية

تضمنت خطط ولي العهد في الإصلاحات أيضاً خطة لتحسين أوضاع المرأة و الاهتمام بها، وذلك من خلال إدخالها في مجالات العمل وجعلها تتولى العديد من الأدوار والمناصب الفعالة، مما يحقق التقدم والإصلاح في اقتصاد المملكة، ورفع الحظر على قيادة المرأة في السعودية، والسماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم.





السفر بدون موافقة "ولي الأمر"

كما قررت السعودية إسقاط الولاية على المرأة في السفر ومنحتها صلاحيات أكبر من التمكين فيما يتعلق بشئون الأسرة، مما يقلص صلاحيات ولاية الرجل في وقت تتابع فيه الأنظار سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.





ومن المقرر أن يتم السماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر"، بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي الخميس الأول من أغسطس.





كما تمنح التعديلات للنساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق، وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.





الرؤية السعودية 2030

أعلن الأمير محمد بن سلمان، عن الرؤية السعودية 2030 " في عام 2016 ، والتي قام بإعدادها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتولى رئاستها الأمير محمد بن سلمان، وتتضمن هذه الرؤية العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، و تتطلع إلى إنجازات تتشكل من ثلاث تقسيمات وهم الاقتصاد المزدهر، والمجتمع المتقدم، والوطن الطموح، ومن المفترض أن تنتهي برامج هذه الرؤية في عام 2030.





تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة

عمل ولي العهد على تطوير صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عن طريق تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة من أجل الحصول على المشاريع بعوائد متوسطة و أن لا تحتاج لمخاطرة كبيرة، و يتولى الأمير منصب رئيس مجلس الإدارة الجديد لصندوق الاستثمارات الذي يعمل على تحقيق أرباح مالية كبيرة للملكة، وقام بعقد مذكرة مع مجموعة "سوفت بانك" اليابانية لإنشاء صندوق استثماري جديد يهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع التقني في العالم.





الانفتاح على العالم

وقد جاء منح التراخيص لفتح دور للسينما في السعودية بعد أربعين سنة من المنع، إضافة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية يصب في إطار حملة الانفتاح المجتمعي التي يقودها محمد بن سلمان، وقد بدأت الهيئة بإقامة حفلات غنائية وترفيهية في السعودية بشكل مستمر منذ تأسيسها.





حملة مكافحة الفساد

كما أطلق ولي العهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد لعشرات الأمراء وكبار مسؤولى ورجال أعمال المملكة الذين كانوا في صلب حملة مكافحة الفساد، وتم الإفراج عن عدد من المشتبه بهم بينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال بعد التوصل إلى "تسوية" مالية مع السلطات، وانتهاء التحقيقات.





أول طائرة تدريب نفاثة تم تجميعها محليا

وشهد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تدشين أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيادى سعودية، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.





واطلع ولي العهد السعودي على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة "هوك" من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة، بالإضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودى البريطاني فى نقل وتوطين التقنية؛ إذ يعمل أكثر من 70 % من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك بعد تدربهم أكثر من سنتين على أيدى خبرات عالمية فى إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية.



