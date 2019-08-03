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اليوم.. مجلس 'الصحفيين' يعقد اجتماعًا لمناقشة شؤون الأعضاء

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:44 م
اليوم.. مجلس 'الصحفيين' يعقد اجتماعًا لمناقشة شؤون الأعضاء
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وبحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة.


ويناقش الاجتماع عدد من الأمور المتعلقة بشؤون الأعضاء، وشؤون القيد، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بمشروع علاج النقابة.
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المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان بوابة الفجر الفجر
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