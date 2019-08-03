اليوم.. مجلس 'الصحفيين' يعقد اجتماعًا لمناقشة شؤون الأعضاء
السبت 03/أغسطس/2019 - 03:44 م
ميسون أبو الحسن
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يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وبحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة.
ويناقش الاجتماع عدد من الأمور المتعلقة بشؤون الأعضاء، وشؤون القيد، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بمشروع علاج النقابة.
ويناقش الاجتماع عدد من الأمور المتعلقة بشؤون الأعضاء، وشؤون القيد، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بمشروع علاج النقابة.
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