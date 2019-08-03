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جمعية الصناعة الألمانية تنتقد تعريفة ترامب الجديدة على الواردات الصينية

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:44 م
جمعية الصناعة الألمانية تنتقد تعريفة ترامب الجديدة على الواردات الصينية
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ترجمة - منة الشريف
 
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انتقدت جمعية الصناعة الألمانية التعريفة الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية باعتبارها "مقلقة" للاقتصاد العالمي بأسره.

ونقلت وسائل الاعلام الالمانية اليوم السبت عن الجمعية الالمانية قولها "من المقلق كيف ستتحمل الحكومة الامريكية مخاطر حدوث ركود عالمي" مضيفة أن الحكومة الامريكية واصلت تأجيج الصراع مع الصين.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتغريد يوم الخميس الماضي بأنه سوف يفرض تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية المتبقية التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي ابتداءً من 1 سبتمبر.

وقال ستيفان ماير، عضو المجلس التنفيذي للجمعية، يوم الجمعة الماضي، إن استمرار تناوب دوامة التعريفة الجمركية ليس ضارًا للبلدين فحسب، بل أيضًا للصناعة الألمانية والاقتصاد العالمي بأسره.

وأضافت الجمعية الالمانية في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يضر بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم. في النهاية، لن يكون هناك سوى الخاسرين.

كما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن إعلان ترامب قد هز سوق الأسهم الألمانية بشكل كبير، والذي انخفض أكثر من 3 في المئة، متراجعا دون المستوى النفسي المهم البالغ 12000 نقطة.

وقال بعض الاستراتيجيين في الاستثمار أن قرار ترامب لن يؤدي إلا إلى خلق ضغط هبوطي إضافي على ثقة الأعمال.
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المزيد عن: جمعية الصناعة الالمانية ترامب الواردات الصينية الصين الاقتصاد العالمي
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