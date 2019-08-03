"الوطنية للصحافة": جلسة محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب كانت نقل لنبض الشعب للمسئولين

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قال عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن عقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، يعد إختيار موفق، ويؤكد أن مصر ماضية في طريق البناء.



وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن الرئيس السيسي أعلن للعاللم من خلال المؤتمر الخطوات التي تقوم بها مصر لحل المشكلات المتراكمة من سنوات، بالإضافة إلى أن المواطن يكون على علم بالمجهود الذي تبذله الدولة.



وثمن عقد نموذج محاكاة الدولة المصرية بالمؤتمر، حيث كان بمثابة نقل لنبض الشعب للمسئولين، وقام المسئولين بتوضيح ما يشغل الشعب.

