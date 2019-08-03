توصيات ورشة العمل المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وافريقيا

عقدت ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اشتركت في تنظيمها ثلاث مجموعات إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي، هي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA)، في الفترة من 30 يوليو الى 2 أغسطس، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري. وقد حضر الورشة أكثر من125 مشاركاً من 53 دولة و7 منظمات دولية.

وناقشت الورشة في جلساتها العامة والفرعية القضايا الرئيسية التالية:





استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد.

الصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع.





غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.





التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالإتجار بالحياة البرية.





توصيات الورشة





تدعو المجموعات الإقليمية الثلاث، والدول الأعضاء، وشركائها إلى:





تكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه في مجتمعاتنا الاقليمية بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.





دعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لها فائدة متبادلة.





الترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات؛ حشد ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه مجتمعاتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدي للأشكال المختلفة لغسل الأموال التي ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمي.



