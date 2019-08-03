محافظ الفيوم يتفقد أعمال حملات النظافة بمركز ومدينة إطسا

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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمركز ومدينة اطسا لمتابعة سير اعمال حملات التجميل والنظافة بالمركز بحضور رئيس مركز ومدينة اطسا حيث تفقد محافظ الفيوم حملات التجميل والنظافة التي يقوم بها الأجهزة التنفيذية بمركز اطسا حفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري والبيئي بالمركز.



وشدد محافظ الفيوم علي سرعة الإنتهاء من الأعمال خدمةً للمواطنين والمتابعة المستمرة لحملات النظافة والتجميل بجانب حملات الإزالة والتعدي علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة في كل مراكز ومدن المحافظة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما أشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة لا تتدخر جهدًا في تقديم كافة الخدمات للمواطنين للوصول إلى نتائج ايجابية ومتميزة لخدمة المواطن.

