"البنك التجارى الدولي"..أول بنك فى مصر يضيف "اللاتلامسية" لبطاقاته

أعلن البنك التجارى الدولي-مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، إضافة خاصية تنفيذ المدفوعات دون تلامس، المعروفة باسم «اللاتلامسية» Contactless إلى جميع بطاقات الدفع الإلكترونى، الصادرة لعملائه فى السوق المحلية، والتى ستقدم للعملاء إمكانية جعل الدفع بشكل أسرع وأكثر راحة فى الاستخدام أثناء التنقل ويشمل ذلك مراكز التسوق، والمطاعم والمتاجر إلخ….





وتمكن الخدمة الجديدة عملاء CIB من الاستمتاع بتجربة تسوق سريعة وسهلة الاستخدام وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك التى تتبلور فى دمج أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية بباقة المنتجات والخدمات التى صممت خصيصًا لتزويد عملاء البنك بتجربة متميزة.





ويتطلب استخدام البطاقات المزودة بهذه الخاصية تمرير البطاقة أعلى نقاط البيع الإلكترونية POS، وسيتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقطة البيع الإلكترونية POS.





بالإضافة إلى ذلك، لن تتطلب المعاملات التى تقل عن 300 جنيه مصرى إدخال الرقم السرى للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.





أما العمليات التى تزيد قيمتها عن هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السرى الخاص بالبطاقة (PIN)، وسوف يحصل العميل فى هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء، وسيتلقى العميل رسالة نصية قصيرة تحتوى على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء و ذلك لمزيد من الحماية والأمان للعميل. وأعربت السيدة أمنية مصطفى رئيس قطاع البطاقات بالبنك التجارى الدولي- مصر عن سعادتها بإطلاق خاصية Contactless على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر ونقاط البيع لدى التجار. وأضافت أن هذه الخاصية الجديدة، التى يتم تنفيذها حاليًا فى العديد من الدول حول العالم – سوف تساهم فى توفير الوقت والجهد لعملائنا فى قوائم الانتظار لدفع تكاليف مشترياتهم اليومية الصغيرة. وسوف تتيح هذه الخاصية للمشروعات الصغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة والمقاهى تزويد عملائها بطريقة سريعة وآمنة وسهلة الاستخدام لسداد مشترياتهم.





جدير بالذكر أن خاصية Contactless تخضع لذات معايير الأمان الخاصة بالشريحة الذكية التى تتطلب إدخال الرقم السرى (PIN)، وذلك من خلال عملية تشفير لحظية للبيانات عند تنفيذ كل معاملة شرائية، مما يوفر المزيد من الحماية والأمان. للعميل





وأكدت رئيس قطاع البطاقات بالبنك التجارى الدولي-مصر، أن CIBيضع على رأس أولوياته تطبيق أقصى معايير السلامة والأمان عند تقديم الخدمات التكنولوجية الجديدة، حيث سيتلقى العميل رسالة نصية قصيرة تحتوى على تفاصيل المعاملةبعد إتمام كل معاملة شراء، كما تتمثل رؤية البنك التجارى الدولى فى جعل تجربة الدفع أكثر سهولة ووضوحاً قدر الإمكان لعملائنا، وذلك لتوفير البساطة والسرعة وسهولة الاستخدام، لأنه من خلال هذه التقنية الجديدة يمكن إجراء الدفع فى أقل من 3 ثوانٍ.



