تقارير: الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على عمرو وردة

ترغب أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقد عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

زعمت إذاعة "أرينا اف ام" اليونانية أن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز تفاوض عامر وردة في الوقت الذي يسعى نادى باوك للتخلص من خدمات اللاعب فى أقرب وقت بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة أبيل فيريرا.

وقررت إدارة نادي باوك الاستغناء عن عمرو وردة، وتبحث عن نادٍ لشرائه نهائيًا بعدما انتقل إلى النادي في عام 2017