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'الوطنية للصحافة' ترفض استقالة 'سبلة' وتقرر عزله وإحالته للتحقيق

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:50 م
'الوطنية للصحافة' ترفض استقالة 'سبلة' وتقرر عزله وإحالته للتحقيق
الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، عن رفضها استقالة مجدي محمد محمود سبلة، وعزله من منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.


وقالت الهيئة في بيان لها، إنها قررت بنهاية اجتماعها اليوم، إحالته للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه من خلال لجنة تشكلها الهيئة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، وعرض نتيجة التحقيق على الهيئة.


وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء الملف الوارد من مؤسسة دار الهلال بشأن المخالفات الجسيمة، التي أدت إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية بالمؤسسة.


وأكدت أنه تم تكليف محمد عبدالحميد يونس للقيام بمهام مدير عام مؤسسة دار الهلال وتسيير أعمالها ماليًا وإداريًا، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة.


ولفتت الهيئة إلى أن ذلك يأتي لحرصها على الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها ومواجهة أي مخالفات بحسم.
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