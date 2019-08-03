وراء كل "ماسنجر حكاية".. جروبات الكومباوند والهاى كلاس

حفلات الشواء وأماكن ركن السيارة والبوابين أكبر المشاكل





عمليات التجميل والبيبى سيتر وترفيه الحيوانات محور اهتمام الهوانم









إذا كنت من الميسورين مادياً، فعليك أن تعلم أن الانتقال للسكن فى أحد كمباوندوات الهاى كلاس، أسهل كثيراً من الانضمام إلى أحد جروباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.





ولا يمر طلب الانضمام مرور الكرام، عليك أن تُقدم كل بياناتك الشخصية، وما يتعلق بمكانك مع عقود مُرفقة للسكن فى الكمباوند، وصور حية لضمان السرية والخصوصية التامة، والالتزام التام بقواعد الجروب والتى من أهمها عدم الحديث فى السياسة، وعدم التطرق للحياة الخاصة، أو التعدى بالكلام على أحد.





وتقدم المسلسلات التليفزيونية صورة نمطية لحياة الطبقة الوسطى، تتمثل فى الترف المبالغ فيه، واهتمامتهم التى تلف بورق سوليفان فى الكثير من الأحيان.





دخلت «الفجر» عالم جروبات الفيسبوك والواتس آب، لتكشف بعض أسرار هذا العالم، وعلى مدار ثلاثة شهور تبين تعدد تلك الجروبات من حيث الموضوعات والأهداف، وعلى سبيل المثال فإن جروب سكان الكمباوند يشمل جميع السكان، سواء كانوا أصحاب مشاريع استثمارية أو أصحاب فيللات وشقق، ويوجد جروب يضم السكان فقط ويمنع دخول أصحاب الكافيهات والمستثمرين والعاملين، و»جروب الهوانم» الذى يقتصر على النساء فقط، وجروبات النادى ويضم أعضاء النادى فقط، وجروب «الماميز» الخاص بالمدرسة أو الحضانة أو الجامعة، ويشترك فيه الأبناء، ولكل جروب سمته ومواصفاته الخاصة.





ظهرت إحصائية مؤخراً تشير إلى وجود ما لا يقل عن 500 كمباوند فى مصر، لكل منهم عدة جروبات تضم سكان الكمباوند الخاص بهم، ومن أشهرها وأكثرها تفاعلًا جروب «سكان التجمع»، «مدينتي»، «الشيخ زايد»، «الرحاب»، «بالم هيلز قطامية»، «إيست تاون»، «آلجيريا»، «ماونتن فيو هايد بارك»، «دجله بالمز»، «جنة بدر»، «أمريكان بيتشو سيتى»، و»تيجان وادى دجلة»، وغيرها.





وتناقش تلك الجروبات مشاكل الجيران التى تتعلق أغلبها بالأمن داخل الكمباوند، وخدمات الصيانة، وكان من أبرز المواقف المثيرة للجدل داخل أحد الجروبات بوست كتبته سيدة تُدعى «إيمان محمد»، وكان عن أزمة توقف دروس «الزومبا» بسبب خلافات شخصية بين مدير النادى والمدربة، وغضب أهالى «مدينتى»، وتفاعل معها العديد من الجيران وقرروا تصعيد الأمر مع مدير النادى، وتحديد موعد لمقابلته لحل الأزمة.





أزمة أخرى كانت داخل أحد كمباوندات الرحاب، وكانت بسبب بوست عرضه شخص يُدعى عبدالله أيمن، عن حفل شواء أقامه أحد الجيران فى الحديقة العامة بالكمباوند، دون احترام لحقوق الجيران وتعرضهم للدخان والتأثير على المنظر العام للحديقة، وتفاعل معه أغلب أعضاء الجروب رافضين تلك الأفعال، ناهيك عن تعديات يتم رصدها يوميًا من قبل السكان على حق الغير، ومنها ركن السيارات فى أماكن غير مسموح بها، وتركيب أطباق دش فى البلكونة وأحبال للملابس، ما يشوه المنظر العام للكمبوند، إضافة إلى عشرات البوستات التى تخص أزمات عن رى الحدائق، وقطع المياه.





يُعد جروب الهوانم من أهم جروبات الكمباوندات، والأكثر تفاعلًا، واتضح أن جروب «هوانم الرحاب» أبرزهم على الإطلاق، فبنظرة عابرة سواء على جروب الفيسبوك أو الواتس آب، يتلاحظ التشابه الواضح فى الموضوعات، والتى تكون غالبًا حول أفضل الكوافيرات وتسريحات الشعر والأكستنشن، ولعمليات التجميل مساحة من الأحاديث، لكن السمة السائدة كانت الاحترام المتبادل.





وبمجرد دخولك لجروب الهوانم تشعر أنك فى spa، تمارس جلسة المساج المفضلة لديك، ناهيك عن الحديث عن العناية بالبشرة، وأحدث صيحات الموضة والتجميل فى العالم.





ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فالحيوانات تشغل حيزاً كبيراً من البوستات اليومية، أغلبها حول أماكن العلاج والتطعيم، وأفضل الأطعمة المستوردة، والأطباء المحترفين، وأكثر ما يؤرق سيدات هذا المجتمع الراقى هو فقدانهم للخادمة أو البيبى سيتر تحت أى ظرف، وهنا يقف الجروب على قدم وساق حتى يتم حل تلك الأزمة.





وظهرت أبرز المشكلات التى لاقت تفاعلاً كبيرًا عندما اكتشفت سيدة تُدعى «سها آدم» أن البيبى سيتر الخاصة بطفلتها «شاذة»، وسألت جيرانها على الجروب عن كيفية التصرف، وبالفعل تجاوب معها جميع الأعضاء حتى تم رفت النانى، ومعاقبة صاحب المكتب الوسيط، ومقاطعته وتقرر عدم تعامل الكمباوند بالكامل معه مرة أخرى.





ولا يخلو مجتمع الصفوة من محاولات التباهى المستمرة بإنجازات أبنائه، وبالرغم من الخصوصية الشديدة وعدم التطرق للحياة الخاصة، إلا أن الأبناء ونجاحاتهم تعتبر محور الاهتمام والوسيلة المفضلة للتباهى، وتشمل أغلب البوستات مقطوعات عزف على البيانو لابنة أحد «سكان ماونتن فيو»، والتى انهالت عليها تعليقات التهانى، وتبرز العديد من البوستات صور ميداليات وكؤوس من مسابقات عالمية حصل عليها الأبناء فى رياضات السباحة والكونغ فو، وغيرها، ويتشابه فى ذلك جروب «ملاك وادى دجلة» الذى يهتم بالرياضة والحديث عن الجيم، ورغم ترتيب إيفنتات خاصة بمباريات كرة القدم، والتى تجمع رجال الكمباوند إلا أن الحديث يخلو من أى انتماءات رياضية لفريق بعينه، سواء بتشجيعه أو بإهانته على عكس جروبات أخرى تخوض صراعات يومية بسبب فوز أحد الأندية على الآخر، ويكتفى البعض بممارسة الرياضة والتعبير عن حبهم لها من خلال الايفنتات والصور والفيديوهات.





تضم «جروبات الماميز» أمهات قاطنى الكمباوندات وتختلف عن غيرها من الجروبات، من حيث المناقشات، حيث تشغل ترتيبات حفلات تخرج الأبناء حيزًا كبيرًا من البوستات والماسيدجات، ونشرت سيدة تُدعى «رحاب طلعت» صورًا لطفلها الذى تخرج من حضانة cozy kinder الشهيرة، وتلقت على البوست العديد من التهانى والمباركات، تليها فى الأهمية ترتيبات الحفلات التنكرية للأطفال وتنسيق ملابسهم، وأثارت مشكلة السيدة «ناريمان مازن» الجميع بعدما قامت مُدرسة بشدْ شعر ابنتها أثناء تدريب السباحة بالمدرسة، ما أثار غضب أمهات الشيخ زايد، واتفقن على موعد للتوجه إلى إدارة المدرسة لمطالبة برفتها على الفور، رغم محاولات المدرسة لتبرير فعلتها بأنها لم تقصد إهانة الطفلة، إلا أن الأمهات أصررن على رفتها، واضعين بند اختيار المُدرسات بناء على اختبارات نفسية وفترة تدريبية شرطا للانضمام للمدرسة، وتخلو تمامًا تلك الجروبات من صور أو فيديوهات خارج نطاق المؤسسة التعليمية.





فى هذا المجتمع يشغل الترفيه حيزاً كبيراً من الاهتمام، فإلى جانب الاهتمام بممارسة الرياضة، وإقامة المباريات والمشاركة فى حصص اليوجا والزومبا واشتراكات الـ spa، إلا أن هناك ايفنتات وتجمعات غير مألوفة على مجتمع الطبقة الوسطى، ومن أبرز تلك الإيفنتات «event pet friends» الذى يجمع الكلاب الأليفة وملاكها فى شاطئ واحد للاستمتاع، وتجذب إيفنتات مسابقات الخيول اهتمامات كمباوند مدينتى، والمثير للدهشة هو وجود إيفينت خاص بآيس كريم للكلاب.





ويجتمع سكان كمباوند بريفادو للترفيه مع كلابهم وتناول الآيس كريم الخاص بالكلب، كما توجد مسابقة لأجمل قطة وهذه لم تكن الأولى من نوعها، بل اعتاد كمباوند الجريا، على إقامة هذا النوع من المسابقات بشكل سنوى، ينظم بها حفلات لأمهر العازفين والمطربين.



