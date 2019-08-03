مخطط خبيث لتنظيم الحمدين يستهدف السيطرة على "السوشيال"
السبت 03/أغسطس/2019 - 02:45 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: مخطط خبيث تنظيم الحمدين السيطرة على السوشيال
- السعودية تحبط عملية ارهابية لتنظيم داعش كانت تستهدف وزارة الدفاع
- تعرف على تفاصيل صفقة "تميم" الجديدة لاقتسام نفط العراق مع إيران (فيديو)
- سياسيون فرنسيون: المصالحة الليبية صفعت "تنظيم الحمدين"
- بحجة ثورات الربيع العربي.. "قطريليكس" تكشف خطة "الحمدين" لتدمير مصر وليبيا (فيديو)
- "قطريليكس" تكشف المُخطط الخبيث لتنظيم الحمدين لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي (فيديو)
- مخطط قطري خبيث لتوريط العراق
- الوقائع السيئة لتنظيم الحمدين في قطر
- كتاب أوراق قطر يفضح مخططات تنظيم الحمدين الشيطانية
- تنسيقات حوثية إخوانية عسكرية لاستفحال الصراع في اليمن
- بعد فضح إرهابها.. لماذا تسعى قطر إلى ضرب الصومال؟ (تقرير)