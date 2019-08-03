العثور على سيدة متوفية في ظروف غامضة بدمياط

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عثر أهالي تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور بدمياط، على جثمان سيدة تبلغ 35 عاما ملقاه باحد المصارف التابعه لتفتيش السرو وبجوار كوبري تسعه، وترتدي عبايه سوداء اسفلها بنطلون بيج وبها عده طعنات بمناطق متفرقه من الجسم.



وتجمهر الاهالي وتم لإخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان خاصة وأن السيدة مجهولة الهوية، وليس بحوزتها ما يثبت شخصيتها.



وتم نقل الجثمان إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف، وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها وكشف ملابسات وفاتها.