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نشر أمر الرئاسة التونسية بالدعوة للانتخابات

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:43 م
نشر أمر الرئاسة التونسية بالدعوة للانتخابات
تونس
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وكالات
 
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أصدر الرائد الرسمي (المجلة الرسمية) للجمهورية التونسية في عدده الأخير، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المبكرة. وذلك بعد أن وقع القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر، هذا الأمر يوم 31 يوليو 2019.

 

وأشارت صحيفة الشروق التونسية إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد قررت تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 سبتمبر وتنظيم انتخابات على إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

 

في سياق متصل، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إنه اتخذ قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنه "سيعلن قراره في الأيام القليلة المقبلة".

 

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قوله في حوار إعلامي، مساء الخميس، إنه "اتخذ قراره الخاص بمسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة السابقة لأوانها"، وإنه "سيعلن قراره في الأيام القليلة المقبلة".

 

وأشار الشاهد خلال حواره مع قناتي "الوطنية1" و"حنبعل" و إذاعة "شمس إف إم"، أن مسألة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "ليست بالمسألة البسيطة أو الهيّنة"، وأن "الأمر يتطلب صفات ومقدرة من الواجب توفرها في المترشح لشغل هذا المنصب".

 

ولفت إلى أن علاقته بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، جيدة، وأن الأخير لم يعلمه بأمر ترشحه للانتخابات الرئاسية.

 

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