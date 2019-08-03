٤ أغسطس.. جامعة عين شمس تستقبل طلبات التحويلات

تبدأ غداً الأحد جامعة عين شمس في استقبال طلبات الراغبين في التحويلات للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩،و ذلك اعتبارا من العاشرة صباحأ و حتى الرابعة عصرا، بمقر مبنى "هـ" بالمدينة الجامعية طلبة.





وأوضح أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن التحويلات تتم في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية في ضوء إمكانيات الكليات بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، مع الأفضلية للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في التقدير العام، والتزام الطالب إثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس .









وأضاف أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة ، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مشيرا إلى ضرورة التزام الطلاب الراغبين في التحويل بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وإثبات محل الإقامة.





وفيما يخص تحويلات طلاب الدمج و ذوي القدرات الخاصة، أكد أ. د.عبد الفتاح سعود





أن إدارة الجامعة قامت بتخصيص شباك لطلاب الدمج و ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب التحويلات المركزى





و تم توفير اماكن للاستراحة و الانتظار لهم و توفير كافة الخدمات التى تكفل راحتهم تسهيلا لعمليه التقديم.





كما تم الإعلان باللوحات الإرشادية عن شروط القبول و طرق التقدم و توفير النماذج الخاصة بالتقديم و الرعاية الخاصة لهم.





وعن الكليات المتاحة لهم فهي كليات الآداب و الحقوق و التجارة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة





و الآداب و الألسن للطلاب المكفوفين





والآداب لطلاب الدمج





و يتم التوزيع الداخلى و فقا لشروط كل كلية





و تقوم الجامعة بتقديم كل سبل الدعم و الرعاية لهم.





كما تم فتح مكتب(شباك) للطلاب الراغبين للتحويل من خارج الجامعة (المرشحين لجامعات أخرى) لنظام الساعات المعتمدة و البرامج الجديدة بمكتب التحويلات المركزى بمبنى"هـ "





مع استيفاء الأوراق المطلوبة وهي :





بطاقة الترشيح





استمارة الثانوية





استمارة طلب تحويل من المكتب.



