من "المسكن" إلى "التعليم".. "حياة كريمة" مبادرة الرئيس لتطوير القرى الأكثر احتياجا (فيديو)

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتطوير قرى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة ليعيد الأمل لدى الأسر الفقيرة لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير كافة الخدمات من صرف صحي ومياه شرب نظيفة بجانب توفير البنية الأساسية لهذه القرى وهو ما سيعمل على توفير فرص عمل للشباب وكذلك الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق والتي يتواجد غالبيتها فى محافظات الوجه القبلى.





وتستهدف المبادرة القرى الأكثر فقرا فى مصر مع الأولوية للقرى التى يبلغ فيها نسبة الفقر 70% فأكثر ويقع معظمها فى الوجه القبلى، إضافة إلى أنها تستهدف أيضا جميع الأسر التى تعاني اقتصاديا مع أولوية إتاحة الخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة من المعيلات وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.





وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تحقق حياة كريمة.





وأشارت إلى أن "حياة كريمة" تعمل على التصدى للفقر متعدد الأبعاد بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين فى التعليم والصحة والسكن والبيئة والعمل، موضحة يتم ذلك من خلال ربط قواعد البيانات وميكنة منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وتنفيذ الربط الشبكي مع كلا من الرقابة الادارية للتأكد من درجة استحقاق المواطنين لمزايا الحماية الاجتماعية.





وأفادت الوزارة بأن المباردة تستهدف أيضا تعظيم التعاون بين مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في القرى، وإتاحة فرص عمل للشباب في القرى في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، كما انها تعمل على التركيز على بناء الانسان ومشاركة المجتمعات المحلية في التنمية وإعلاء قيمة الوطن.