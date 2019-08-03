3 طلاب بـ"تجارة عين شمس" يحصلون على منحة تدريبية باليابان

حصل الطلاب أحمد أسامة الطالب بالفرقة الثالثة تخصص المحاسبة والتمويل، إيناس عماد الدين الطالبة بالفرقة الثالثة تخصص المحاسبة والتمويل والطالبة هبه الله اشرف بالفرقة الثانية، ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة عين شمس على منحة تدريبية بجامعة كيوشو اليابانية لمدة شهر خلال صيف ٢٠١٩، ضمن مبادرة التعليم المصرية اليابانية ٢٠١٩/٢٠١٨(الإعلان الرابع) للعام التالي على التوالي.



