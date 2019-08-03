ردًا على أكاذيب الإخوان.. القصة الكاملة حول مبادرة "مفيش زي مصر"

في إطار مواجهة الحملات المسعورة والشائعات والأكاذيب والسموم التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، أطلقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين، السفيرة نبيلة مكرم، حملة بعنوان "مفيش زي مصر" No place like Egypt لنقل الواقع الحقيقي لمصر.





"مفيش زي مصر"

البداية، حينما أطلقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين، السفيرة نبيلة مكرم، حملة بعنوان "مفيش زي مصر" No place like Egypt لنقل الواقع الحقيقي لمصر.





ودعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، مواطني مصر المقيمين بالخارج للمشاركة في هذه الحملة، من خلال تسجيل مقطع فيديو قصير، تبلغ مدته دقيقتين للحديث عن فترة العطلة التي يقضونها في بلادهم، متضمنا سحر وجمال الأماكن السياحية، واختلاف وتفرد مصر عن أي مكان آخر في العالم، لتختتم جميع مقاطع الفيديو بجملة "مفيش زي مصر No place like Egypt".





هدف الحملة

تستهدف الحملة، الترويج السياحي لمصر، للتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان والضيافة، بأسلوب غير تقليدي وبأفكار من خارج الصندوق، إضافة إلى مواجهة الحملات المسعورة والشائعات والأكاذيب والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.





الفيديوهات الهادفة

وأعلنت وزارة الهجرة، أنها تستقبل الفيديوهات المسجلة من المصريين بالخارج على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث شارك المصريون حول العالم من عدة دول، بعدد من اللغات، تناولوا حكاياتهم عن مصر وجمالها، داعين المصريين إلى قضاء إجازاتهم في مصر، والترويج لجمالها.





وبثت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة عددًا من الفيديوهات، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إطار حملة جديدة حملت اسم "no place like home.. مفيش زي مصر"، استهدفت الترويج السياحي للدولة، وإظهار رسائل للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.





وظهرت فرح الديبالي مغنية أوبرا مصرية بفرنسا، والتي كرمها الرئيس السيسي خلال مشاركتها بمؤتمر الشباب السابع، في إحدى الفيديوهات، حيث عبرت عن سعادتها البالغة عند عودتها إلى أرض الوطن، واستمتاعها بالجو والطبيعة الخلابة.





وأكدت وزارة الهجرة، أن المصريين بالخارج هم خير من يستطيعون توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، حيث إن الحملة تستهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا نقل الواقع الحقيقي لمصر عن طريق أبنائنا وشبابنا في الخارج، وأن المصريين بالخارج وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج هم سفراء وجنود لمصر ويقفون بجانب وطنهم في كافة التحديات التي يمر بها.



