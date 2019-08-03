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مدير مشروع التأمين الصحي: مصر تخطو بثبات نحو إصلاح طبي شامل

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:40 م
مدير مشروع التأمين الصحي: مصر تخطو بثبات نحو إصلاح طبي شامل
الدكتور أحمد السبكي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد السبكي، المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي، إن الأرقام هى خير دليل على التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الشهر الأول.

وأشار "السبكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن إقبال المواطنين على التسجيل في المنظومة الجديدة دليل على ثقة المواطن، موضحًا أنه تم إجراء نحو 1461 عملية جراحية في 7 مستشفيات.

وأضاف أن مشاركة عدد من الخبراء الأجانب دليل على الثقة الكبيرة في المنظومة، مؤكدًا أن مصر تخطو خطوات تابته نحو تحقيق إصلاحا طبي شامل.
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