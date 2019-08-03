وكيلة "صحة النواب" تطالب بحل أزمات تطبيق منظومة التأمين الشامل
السبت 03/أغسطس/2019 - 02:39 م
إسلام شعراوي
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طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في محافظة بورسعيد.
وقالت إيناس، إن المنظومة عانت في بدايتها من الإقبال الكثيف من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي مما ادى لتكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة.
وشددت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وقالت إيناس، إن المنظومة عانت في بدايتها من الإقبال الكثيف من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي مما ادى لتكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة.
وشددت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
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