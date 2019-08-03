برلماني: وزيرة التضامن نفذت مبادرات الرئيس الاجتماعية والإنسانية

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قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزيرة التضامن الاجتماعى تستحق إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأدائها خلال المؤتمر الوطنى السابع للشباب، مشيرًا إلى أنها استطاعت تنفيذ المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية.



وقال "زين الدين"، إن المجتمع الدولى يتابع كل ما يدور داخل مصر من إنجازات تتم على أرض الواقع فى ملف الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن وزير التضامن حصلت على إشادات متعددة من المؤسسات الدولية بعد أن شهدت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولأول مرة فى تاريخ مصر الحديث تطورا كبيرا وملموسا فى ملف الحماية الاجتماعية وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تخدم الأسر الفقيرة وتضمن توفير حياة كريمة للطبقات التى تقع تحت خط الفقر مثل مبادرات تكافل وكرامة وحماية أطفال بلا مأوى وسكن كريم وعلاج 104 آلاف مدمن من الإدمان وغيرها من المبادرات الاخرى.



كما أوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطبيق ونجاح قرارات الإصلاح الاقتصادية بمصر تحقق بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الإصلاحات الاقتصادية الدولية بعد نجاح سياسات الحكومة بصفة عامة ووزارة التضامن الاجتماعى بصفة خاصة فى تطبيق سياسات توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ورعاية الفقراء والبسطاء من خلال تطبيق المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية الطبقات الكادحة من الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادى، مطالبا الحكومة بالاستمرار فى سياسات توصيل الدعم لمن يستحقونه فقط سواء فيما يتعلق بالدعم المخصص للبطاقات التموينية أو برامج تكافل وكرامة وسكن كريم وغيرها من أنواع الدعم الأخرى.