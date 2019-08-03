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قطر تدفع ملايين الدولارات لشراء ولاءات في الكونجرس لتشويه خصومها

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:30 م
قطر تدفع ملايين الدولارات لشراء ولاءات في الكونجرس لتشويه خصومها
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