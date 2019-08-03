بعد تصريحات السيسي.. الأرقام تكشف من الأفضل لتدريب منتخب مصر

بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاعتماد علي مدرب وطني لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة القادمة وعدم الاستعانة بالمدربين الأجانب مجددًا بعد الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا 2019، دخل عدد من المدربين المصريين المميزين دائرة الترشيحات لتولي قيادة منتخب الفراعنة.

ويتصدر قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر، حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، وأحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لمصر المقاصة، وإيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي وحسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمقاولون العرب وحسام حسن مدرب سموحة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام (حسام حسن - حسن شحاتة - حسام البدري – ميدو – إيهاب جلال) لمحاولة التعرف على المرشح الأفضل لقيادة منتخب مصر في المرحلة القادمة:-

- حسام البدري

يعتبر حسام البدري واحد من أبرز المرشحين لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، نظرًا لما يمتلكه من سيرة ذاتية مميزة، وخبرات تدريبية كبيرة، بالإضافة لشخصية قوية وصارمة.

خاض "البدري" 229 مباراة خلال مسيرته التدريبية بواقع (185 مباراة مع الأهلي – 7 مباريات مع إنبي – 20 مباراة مع المريخ – 11 مباراة مع أهلي طرابلس – 6 مباريات مع المنتخب الأوليمبي)، حقق 153 انتصارا ، وخسر 32 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 44 مباراة.

تولي "البدري" تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة خاض خلالها 185 مباراة بواقع (الأولي "58 مباراة" – الثانية "28 مباراة" – الثالثة "99 مباراة")، حقق الفوز في 121 مباراة وتعادل في 40 مباراة، وخسر 24 مباراة، وحصد معه 9 بطولات.

حقق حسام البدري 10 بطولات خلال مشواره التدريبي، حيث توج مع الأهلي (الدوري المصري "3 مرات" – السوبر المصري "3 مرات" – دوري أبطال إفريقيا "مرة وحيدة" – السوبر الإفريقي "مرة وحيدة" – كأس مصر "مرة وحيدة")، كما حصل مع المارد الأحمر علي المركز الرابع في مونديال الأندية 2012.

وتوج "البدري" بلقب الدوري السوداني الممتاز مع فريق المريخ موسم 2010-2011.

- أحمد حسام ميدو

من الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الحالي لمصر المقاصة، وسبق وتولي قيادة عدة أندية (الزمالك – الإسماعيلي – وادي دجلة – الوحدة السعودي).

تولي "ميدو" تدريب الزمالك في ولايتين، الولاية الأولي كانت عام 2014، وقاد الفريق في 31 مباراة، فاز في 16 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 7 مباريات، سجل الفريق 53 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا، أما الولاية الثانية كانت عام 2016، وخاض 7 مباريات، فاز في 4 وخسر مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

حقق "العالمي" لقب بطولة كأس مصر مع الزمالك 2014 ليصبح أصغر مدرب مصر يتوج ببطولة.

أما مع الإسماعيلي خاض 9 مباريات، فاز في 5 مباريات وخسر 3 وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وانتقل لتدريب وادي دجلة 2016 وقاده في 42 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 14 مباراة، وخسر 18 مباراة، سجل الفريق 44 هدفًا، واستقبلت شباكه 55 هدفًا.

وفي آخر تجاربه التدريبية مع الوحدة السعودي خلال الفترة من 16 ديسمبر 2018 وحتي 19 مارس 2019، قاد الفريق في 13 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

- إيهاب جلال

تولي إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي الحالي، تدريب عدة أندية خلال مسيرته التدريبية، بدأها بقيادة فريق كهرباء الإسماعيلية 2007-2008، ثم تولي تدريب فريق الحمام 2008 حتي 2011، بعدها رحل لتولي القيادة الفنية لفريق كفر الشيخ من 2012-2014، ثم تليفونات بني سويف عام 2014.

بداية توهج "جلال" وتحقيقه للنجاحات كان مع فريق مصر المقاصة والذي تولي تدريبه في يوليو 2014 واستمر معه حتي عام 2017، حيث قاد الفريق الفيومي في 121 مباراة (106 بالدوري الممتاز – 7 مباريات بكأس مصر – 8 بكأس الكونفيدرالية الإفريقية).

حقق إيهاب جلال 60 انتصارا مع الفريق الفيومي، و32 هزيمة، و 29 تعادل، سجل الفريق تحت قيادته 191 هدفًا، واستقبلت شباكه 169 هدفًا.

تولي "جلال" تدريب فريق إنبي في أكتوبر 2017، وقاد الفريق البترولي في 13 مباراة (12 بالدوري الممتاز -1 بكأس مصر)، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 12 هدفًا.

انتقل لتدريب الزمالك في يناير 2018، وقاد الفريق الأبيض في 17 مباراة (15 مباراة بالدوري الممتاز – مباراتين بالكونفيدرالية)، حقق الفوز في 9 مبارايات، وتعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات.

تولي إيهاب جلال تدريب أهلي طرابلس الليبي عام 2018، وفشل مع الفريق في بطولتي كأس زايد للأندية الأبطال، وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث خرج من البطولتين من دور الـ32 علي يد الوداد المغربي ونيو ستار دوالا الكاميروني على الترتيب.

ويقود حاليًا تدريب المصري البورسعيدي، وخاض معه 20 مباراة في الدوري الممتاز فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

كما قاد الزمالك في مباراة وحيدة بالكونفيدرالية أمام ساليتاس البوركينابي في دور الـ32 الثاني وانتهت بالتعادل السلبي ليودع الفريق البورسعيدي البطولة بعد الخسارة بثنائية نظيفة في الذهاب تحت قيادة المدرب السابق "حسام حسن".





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام المدربين الخمسة المرشحين لقيادة منتخب مصر للتعرف على الأفضل والأنسب منهم لتدريب الفراعنة:-





- حسام حسن





من الأسماء المطروحة بقوة ايضًا لقيادة منتخب مصر، حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق سموحة، نظرًا لما يمتلكه من خبرات تدريبية كبيرة.





تولي حسام حسن قيادة المصري البورسعيدي في 3 ولايات تدريبية، قاد الفريق في 170 مباراة ( فاز 80 مباراة - تعادل 52 مباراة - خسر 38 مباراة) سجل لاعبوه 242 هدفًا واستقبلت شباكه 171هدفًا.





قاد "العميد" المصرية للاتصالات في 9 مباريات عام 2009، (فاز 3 – تعادل 3 – خسر 3 – سجل 12 واستقبلت شباكه 10 أهداف)، ورحل بعد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.





تولي حسام حسن قيادة الزمالك في ولايتين، بإجمالي 61 مباراة (فاز 32 مباراة – تعادل 18 مباراة – خسر 11 مباريات)، سجل لاعبوه 104هدفًا، واستقبلت شباكه 62هدفًا.





انتقل لتدريب الإسماعيلي عام 2011 وخاض معه مباراتين فقط، فاز مباراة وخسر الثانية أمام المقاولون العرب، ورحل بعد خروجه من كأس مصر.





تولي حسام حسن لتدريب المقاصة في فبراير 2013 في تجربة لم تستمر طويلًا، وقاد الفريق الفيومي في 10 مباريات، فاز مباراة وحيدة وخسر 5 مباريات، وتعادل في مباراة، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبل 11 هدفًا.





وفي عام 2014 تولي تدريب منتخب الأردن في تجربة تدريبية مميزة لـ"العميد"، واستطاع قيادة "النشامي" للملحق المؤهل لبطولة كأس العالم لكنه خسر أمام أوروجواي بخماسية نظيفة، كما خسر لقب بطولة غرب آسيا أمام منتخب قطر.





تولي تدريب الاتحاد السكندري عام 2014 وقاد "زعيم الثغر" في 35 مباراة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 10 مباريات، سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا.





في عام 2018 انتقل حسام حسن لتدريب فريق بيراميدز وخاض معه 11 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفًا، واستقبلت شباكه 12 هدفًا.





ورحل بعدها لتدريب سموحة، وقاده في 11 مباراة أيضًا فاز 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 6 مباريات، سجل الفريق 13 هدفًا تحت قيادته واستقبلت شباكه 14 هدفًا.





ولم يحقق حسام حسن أي بطولة خلال مسيرته التدريبية مع الأندية التي تولي قيادتها في الفترة الماضية.





- حسن شحاتة





يعد حسن شحاتة واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية، عمل في مجال التدريب بعد اعتزاله مباشرة، وكانت البداية مع ناشئي الزمالك، ثم اتجه لتدريب عدة أندية، الوصل الإماراتي، والمريخ المصري والشرطة العماني والاتحاد السكندري والذي عاد به لدوري الأضواء والشهرة بالتسعينيات.





ونجح في قيادة 3 أندية مصرية المنيا والشرقية ومنتخب السويس للصعود للدوري الممتاز من الدرجة الثانية في الفترة ما بين 1996 وإلى 2000.





قاد حسن شحاتة منتخب الشباب وتوج معه ببطولة أمم إفريقيا 2003، كما حقق مع فريق المقاولون العرب لقب بطولة كأس مصر والسوبر المصري عام 2004 وكان يلعب "ذئاب الجبل" في القسم الثاني في إنجاز تاريخي للمدرب الكبير.





الإنجاز الأكبر في مسيرة "المعلم" كان تتويجه بكأس أمم إفريقيا 3 مرات أعوام 2006-2008-2010، وقاد الفراعنة في 86 مباراة، فاز في 52 مباراة، وخسر 18 مباراة، وتعادل في 16 مباراة، وسجل لاعبوه 170 هدفًا واستقبلت شباكه 80 هدفًا، وحقق مع المنتخب لقب دورة الألعاب العربية 2007، ودورة حوض النيل 2011.





بعد رحيله عن الفراعنة تولي تدريب الزمالك عام 2011 وخاض معه 24 مباراة، فاز في 16 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 45 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا، وتولي بعدها تدريب العربي القطري وخاض معه 6 مباريات (تعادل في مباراتين – خسر 4 مباريات).





في عام 2014 تولي تدريب الدفاع الجديدي المغربي وقاده في 8 مباريات (فاز 3 – تعادل 2 – خسر 3) سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، بعدها عاد لقيادة المقاولون العرب وخاض 37 مباراة (فاز 15 – تعادل 9 – خسر 13)، سجل 52 هدفًا واستقبلت شباكه 47 هدفًا.





تعاقد معه طلائع الجيش لقيادة الفريق عام 2016 لكنه فسخ التعاقد قبل خوض أي مباراة مع الفريق، وانتقل لتدريب بتروجيت عام 2017، وخاض معه 10 مباريات (فاز 3 – تعادل 3 – خسر 4) ،سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل 9 أهداف.



