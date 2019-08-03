يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة باريس ورين بث مباشر Stade Rennais vs Paris Saint-Germain رابط ماتش PSG جودة متعددة





مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد رين بث مباشر الان في السوبر الفرنسي البطولة الخاصة التي يأمل الفريق الباريسي في التتويج بها خاصة أن نادي رين خطف من الباريسيين لقب كأس فرنسا.





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تبدأ بعد قليل مباراة غاية في المتعة والإثارة على لقب السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ورين، والمقامة على ملعب شينزن الصيني، في مباراة يغيب عنها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب خروجه من حسابات المدير الفني للبي اسي جي توماس توخيل.