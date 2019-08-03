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محمد رمضان بـ 6 ملايين جنيه فى إعلان جديد

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:21 م
محمد رمضان بـ 6 ملايين جنيه فى إعلان جديد
محمد رمضان
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يستعد الفنان محمد رمضان هذه الأيام لتصوير إعلانه الجديد، الذى تعاقد عليه مؤخرًا مع إحدى مشروبات المياه الغازية والطاقة، وانتهى رمضان من تسجيل أغنية «السلطان» المقرر أن تكون الأغنية الدعائية للإعلان، إلى جانب أنه يستعد لتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلمنا أن رمضان تعاقد على الإعلان نظير 6 ملايين جنيه، وطرح رمضان مؤخرا الديو الذى جمعه بالفنان المغربى سعد لمجرد «إنساى»، واستطاع أن يحقق مشاهدات تصل إلى ٥٠ مليون مشاهدة خلال الأيام العشرة الأولى من طرحه، وهو العمل الذى جمعهما بالمخرج حسام الحسينى.
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