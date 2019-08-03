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فرمان من الزمالك ضد أوباما

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:20 م
فرمان من الزمالك ضد أوباما
أوباما
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هاني عصام
 
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جمد مسئولو نادي الزمالك ملف تعديل العقود لبعض لاعبي الفريق حاليًا بعد ضياع بطولة الدوري المصرلاي

 

وقرر مسئولو الزمالك عدم تعديل عقود بعض لاعبي الفريق لحين تحسن الوضع وتحقيق البطولات مع الفريق وعلى رأسهم يوسف أوباما صانع الألعاب.

 

وتسود حالة من الغضب من جانب إدارة الزمالك تجاه أوباما بسبب ما بدر منه في مباراة الجونة ببطولة الدوري وطرده بعد اشتباكه مع بعض لاعبي المنافس.

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