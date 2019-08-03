وزارة العدل: إصدار 18 ألف حكم قضائي في أسبوع





شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم انعقاد نحو 46 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يزيد على 18 ألف حكم قضائي، إضافةً إلى قرابة 26 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام نحو 69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الإلكترونية.





وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 181 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.





وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 86746 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 25722 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 68695 عملية خلال الفترة ذاتها.



