نجم ألمانيا السابق يهاجم إدارة باريس سان جيرمان

اعتبر النجم الألماني السابق والمحلل الحالي لوتار ماتيوس أنه لا يرى "مفهوماً واضحاً" في سياسة نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم، مشيراً إلى أنه كان ينتظر "المزيد من توماس توخل" في موسمه الأول مع فريق العاصمة.





وقال ماتيوس على هامش كأس السوبر الألمانية اليوم السبت، بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، إن سان جيرمان من بين فرق قليلة قادرة على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا.





لكنه تابع: "لا أفهم الاتجاه الذي يريد أن يسلكه، لا أرى مفهوماً واضحاً".





وتابع: "من يرحل من اللاعبين ومن يبقى؟ الأمور تتغير بسرعة في كل المناصب، لا نصل إلى الاستقرار، والأهم بالنسبة لي أن تعمل باستقرار على المدى الطويل كي تحقق النجاح".





وعن تقييمه لمشوار مدرب سان جيرمان الألماني توخل أجاب: "توخل تم تمجيده في البداية لكن في النهاية أحرز لقباً وحيداً، وهو لقب كان مجبراً على الفوز فيه (الدوري الفرنسي)، خسر الكؤوس وأقصي من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد بعد الفوز خارج أرضه، مع كل الاحترام لتوماس توخل، إذ أجرينا التقييم أعتقد أننا كنا نتوقع المزيد منه".