وزير الدفاع الأمريكي يؤيد وضع صواريخ أرض متوسطة في آسيا

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قال وزير الدفاع الامريكي "مارك اسبير" يوم السبت إنه يؤيد وضع صواريخ أرض متوسطة المدى في آسيا في وقت قريب نسبيًا بعد يوم من انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تاريخية للحد من الأسلحة.



قال إسبير عندما سئل عما إذا كان يفكر في وضع مثل هذه الصواريخ في آسيا "نعم، أود ذلك."



وقال للصحفيين الذين يسافرون معه إلى سيدني عندما سئل عن جدول زمني للوقت الذي يمكن فيه نشر الصواريخ: "أفضل في أشهر، ولكن هذه الأشياء تستغرق وقتًا أطول مما تتوقع".



وغادرت الولايات المتحدة رسميًا معاهدة القوات النووية الوسيطة مع روسيا يوم الجمعة بعد أن قررت أن موسكو تنتهك المعاهدة، وهو اتهام نفاه الكرملين.

