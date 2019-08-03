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البابا تواضروس يستقبل المستشار الديني والقضائي لرئيس الإمارات

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:15 م
البابا تواضروس يستقبل المستشار الديني والقضائي لرئيس الإمارات
من اللقاء
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ماريان ناجي
 
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت سماحة المستشار الشيخ السيد علي آل هاشم المستشار الديني والقضائي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.

جديرا بالذكر أن البابا قد التقى بأعضاء مجلس كنائس الخليج أمس، حيث استقبلهم قداسته بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
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المزيد عن: كنائس الخليج كنائس البابا تواضروس الإمارات
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