البابا تواضروس يستقبل المستشار الديني والقضائي لرئيس الإمارات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت سماحة المستشار الشيخ السيد علي آل هاشم المستشار الديني والقضائي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.



