إستقالة 10 من أعضاء المجلس البلدي للبطان بولاية منوبة

قدّم 10 من أعضاء المجلس البلدي لبلدية البطّان (ولاية منوبة)، استقالة جماعية الى والي الجهة، رجاء الطرابلسي، وذلك بعد تعذر مواصلة العمل مع رئيسة المجلس البلدى"، وفق ما ورد بنص الاستقالة التي تقدموا بها.





وكشف نص الإستقالة، عن تسجيل تجاوزات خطيرة تعلقت بسوء التصرف في أموال البلدية، وتدليس محاضر الجلسات، وتغيير ما إتفق عليه المجلس البلدي بالاجماع، فضلا عن عدم المساواة في معاملة المواطنين مرجع نظر الجماعة المحلية، واستعمال النفوذ والقيام بتجاوزات شخصية.





من جانبها، أكدت رئيسة البلدية، مبروكة الصالحي أن "الاستقالة أتت بعد أن أذنت المحكمة الابتدائية بالجهة بحفظ القضية التي تم رفعها ضدها من أجل تهم تدليس ومسك واستعمال مدلّس وتغيير مضمون محضر جلسة استثنائية للمجلس البلدي، وذلك لعدم توفر أركان الجريمة، لتأتي ردة الفعل على الإذن القضائي، بمطلب الاستقالة الجماعية"، الذي اعتبرت أنه جاء (مطلب الاستقالة)، بعد أن استوفى بعض أعضاء المجلس البلدي "مساعيهم السياسية" لإقالتها، و"جعلها شماعة لفشلهم".





وأضافت الصالحي أنها لاقت منذ توليها منصبها على رأس بلدية البطان، "محاولات عرقلة وتعطيل للعمل، وانتهى الأمر بتوجيه اتهامات باطلة لشخصها، سترد عليها بتتبع المسؤولين عنها قضائيا بدعوى الادعاء بالباطل وتشويه السمعة"، وفق تقديرها.



